Лукашенко не позволит использовать территорию Беларуси для "недружественных действий" в отношении Украины - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений в Генеральном штабе ВСУ.

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«На севере Кремль усиливает давление на Беларусь. Хотя я уверен, что президент Лукашенко не позволит (о чем он мне неоднократно говорил) использовать свою территорию для враждебных действий в отношении нас», - сказал глава государства.

«И, кстати, недавно он запретил использовать фейковые бумажки как документы для путешествий на территории Беларуси», - добавил Порошенко.