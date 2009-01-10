Состоится брифинг о проблемах в газовых переговорах
10:55, 10 января 2009Политика
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Будет транслироваться в прямом эфире
Сегодня, 10 января, в 13.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО и заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, тема брифинга – проблемы переговорного процесса относительно поставок газа.
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Брифинг будет транслироваться в прямом эфире «5 канала».
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