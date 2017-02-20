Путин отреагировал на смерть Чуркина
21:50, 20 февраля 2017Политика
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина.
Владимир Путин / REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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"Путин выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций, представителя России в Совете Безопасности ООН Виталия Чуркина", - говорится в сообщении.
Напомним, постпред РФ при ООН скончался 20 февраля в возрасте 64 лет в Нью-Йорке. Чуркин возглавлял постоянное представительство России при ООН с 2006 года.
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