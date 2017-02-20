Правда о мертвых: почему не жалко Чуркина

Хоть и принято говорить, что о мертвых либо хорошо, либо ничего – но есть нюансы.

Во-первых, полностью, это изречение Хилона из Спарты, звучит немного иначе: «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». А во-вторых, личность мертвого таки имеет значение.

Поэтому новость о смерти в Нью-Йорке постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина вызвала у великого множества, уверен – у подавляющего большинства граждан Украины – самые позитивные эмоции.

Это вовсе не говорит о том, что мы плохие люди с грубыми душами. Дело в том, что покойник был редким негодяем, в чем мы многократно имели возможность убедиться во время трансляций с заседаний Совета безопасности ООН. Именно седовласый мерзавец Чуркин нес беспардонную ложь и демагогию, говоря о Крыме и войне на востоке Украины, которую навязала его страна. Именно Чуркин вел полемику с украинскими дипломатами и другими коллегами в ООН, оперируя худшими штампами сталинских времен. Именно Чуркин накладывал вето на проект резолюции по Украине (15 марта 2014 года) и проект резолюции о создании международного трибунала по катастрофе рейса MH17 (29 июля 2015 года).

Виталий Чуркин стабильно вызывал у нас такую же ненависть и гадливость, как его босс по российскому МИДУ Сергей Лавров, как звезды кремлевской телепропаганды Киселев и Соловьев, как Жириновский и Марков, и другие негодяи, публично отравляющие эфир

Стал классикой кадр, когда над сидящим Чуркиным застыла представитель США при ООН рыжеволосая Саманта Пауэр – с таким выражением лица, будто ей с трудом удается подавить желание заехать в наглую рожу кремлевского брехуна.

Виталий Чуркин стабильно вызывал у нас такую же ненависть и гадливость, как его босс по российскому МИДУ Сергей Лавров, как звезды кремлевской телепропаганды Киселев и Соловьев, как Жириновский и Марков, и другие негодяи, публично отравляющие эфир.

Разумеется, Чуркин был служивым человеком, солдатом на боевом посту, и выбора насчет содержания своих речей и действий у него не было. Но быть или не быть адвокатом дьявола – выбор каждого. Был бы внутренне не согласен, давно мог бы уйти на пенсию – возраст позволял: дипломат умер за день до своего 65-летия. А пел складно, вдохновенно, вкладывал душу.

Виталий Чуркин прошел славный путь, на котором были такие вехи, как роль в фильме «Синяя тетрадь» (1963), где 11-летний Виталик лежал в шалаше в Разливе с самим Лениным (актером Михаилом Кузнецовым). А еще – день 1 сентября 1983 года, когда в бытность свою вторым секретарем посольства СССР в США он врал американской прессе о том, что советский истребитель не сбивал южнокорейский «Боинг».

Здесь можно только вспомнить, что главный дипломат нацистской Германии Иоахим фон Риббентроп по решению нюрнбергского трибунала был повешен. Место Виталия Чуркина в трибунале в Гааге будет пустовать. Жаль. Что ж, пусть горит себе в аду.

Еще раз повторяю. Нам не стыдно радоваться смерти врага. На войне, как на войне – и эту войну нам навязали те, кому рьяно служил в Нью-Йорке Виталий Чуркин. Мы никого не трогали и ни к кому не лезли. Мы решали свои проблемы в своей стране. И правда на нашей стороне.

Виталий Чуркин сделал все, чтобы известие о его смерти прозвучало для нас приятной музыкой. Конечно же, соцсети уже бурлят и честным злорадством, и циничным креативом, и слюнявыми увещеваниями – мол, все мы смертны, как можно радоваться кончине человека.

Что ж, господа-соседи, вы довели нас до такого состояния. Теперь не обессудьте. Тем более, в нашей сегодняшней жизни так мало радостей. Поэтому, когда в Донецке превращают в барбекю кошмарного боевика Гиви, нам трудно сдержать довольные улыбки. И когда сгорает на работе пламенный путинский дипломат Чуркин, чудным позитивом наполняются наши сердца. И песню с рефреном «Отработал еще один брат» хочется слушать еще и еще.

Виталий Чуркин сделал все, чтобы известие о его смерти прозвучало для нас приятной музыкой

Виталий Чуркин продолжил парад смертей российских дипломатов, ознаменовавшийся, в частности, 19 декабря прошлого года выстрелами в Анкаре в посла РФ Андрея Карлова, и продолжившийся смертью в Афинах 8 января 2017 года российского консула Андрея Маланина. В иное время мы бы искренне жалели бойцов дипломатического фронта. Но сегодня у нас война. А дипломатов Путину бабы еще нарожают.

После гибели Гиви известный писатель, художник и философ Максим Кантор страстно убеждал публику на Фейсбуке, что нельзя радоваться смерти даже самого гнусного гада – человеку всегда можно дать шанс перевоспитаться и стать полезным обществу. Не знаю, не знаю. Вопрос этот более чем спорный. Чувство справедливости призывает к суровому наказанию тех, кто забирает чужие жизни или необратимо портит их.

Так что Чуркин дешево отделался. И жалеть тут не о чем, разве что о том, что в Гааге на скамье подсудимых его не увидим.

Игорь Левенштейн