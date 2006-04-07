Почему загорелась ”Азовсталь”

Возгорание доменного газа в процессе остановки доменной печи №3 ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» на плановый ремонт 23 марта 2006 года произошло по независящим от комбината причинам. Как сообщили УНИАН в пресс-центре МК «Азовсталь», такое заключение сделала независимая комиссия по расследованию причин аварии.

Как отмечает пресс-центр «Азовстали», нарушений законодательства Украины при возникновении нештатной ситуации не выявлено. Комиссия, в работе которой приняли участие специалисты Алчевского меткомбината, ММК им. Ильича и «Донецкстали», в своем заключении указала на то, что МК «Азовсталь» не мог предусмотреть или предотвратить возгорание доменного газа.

По информации пресс-центра, специалисты комиссии отметили тот факт, что работы по остановке доменной печи №3 на плановый ремонт проводились в соответствии с действующими техническими и технологическими нормативами. Нарушений технологии работы доменной печи, а также влияния «человеческого фактора» на возникновение нештатной ситуации не выявлено.

Пресс-центр предприятия также приводит слова директора по производству МК «Азовсталь» Ильи БУГА, о том, что «комбинат продолжит изучение причин возгорания доменного газа при остановке печи с целью предотвращения возникновения подобных ситуаций в будущем».

Справка УНИАН. 23 марта 2006 года в 20.55 в производственном комплексе доменной печи №3 МК «Азовсталь» произошло возгорание доменного газа, частично повредившее оснастку доменной печи и водовода. В результате инцидента жертв нет. 3 работникам, получившим неопасные повреждения, своевременно оказана медицинская помощь. Большая часть последствий возникновения нештатной ситуации устранена.

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» производит широкий спектр металлопродукции и входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины по производству чугуна, стали, проката.

44,87% акций ОАО «МК «Азовсталь» принадлежит ЗАО «Торговый дом «Азовсталь», 25,72% - ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент», 15,53% - металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% - SCM Limited (Кипр). 95,94% акций ЗАО «Торговый дом «Азовсталь» принадлежит ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент».