ГПУ получила доступ к телефонным звонкам нардепа Новинского

Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении доступа к сведениям о телефонных звонках народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Вадима Новинского в период с 1 июня 2013 года по 1 июля 2014 года.

Соответствующее постановление суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений

В постановлении суда говорится: «Предоставить следователю по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Тимошенко В.В. и членам следственной группы временный доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну, которые находятся во владении и хранятся у оператора мобильной связи ЧАО «Киевстар», а также предоставить согласие на изъятие сведений, содержащих охраняемую законом тайну, как на бумажном так и на электронном носителе, у оператора мобильной связи ЧАО «Киевстар», а именно: входящие и исходящие соединения с абонентского номера НОМЕР_1 и информации за период с 01.06.2013 по 01.07.2014 года, с указанием даты и времени таких соединений, продолжительности, абонентских номеров, с которыми они произошли, серийного номера мобильного устройства, с которым использовались указанные абонентские номера, места их нахождения с указанием адреса базовых станций (сооружений связи), азимута и дистанций до них во время телефонных соединений и получения, отправки уведомлений в течение указанного периода».

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Хотя в постановлении не называется фамилия, однако, исходя из текста, речь идет о депутате Новинском. В частности, в документе отмечается, что «постановлением Верховной Рады Украины от 08.12.2016 удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на привлечение ЛИЧНОСТЬ _11 к уголовной ответственности».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 8 декабря 2016 года дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности. ГПУ подозревает Новинского в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.