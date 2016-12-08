Рада сняла неприкосновенность с "оппоблоковца" Новинского

11:55, 08 декабря 2016
Политика
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Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича.

Новинский в Раде 8 декабря / Фото УНИАН

Это решение поддержали 228 депутатов.

Сам Вадим Новинский был во время голосования в сессионном зале Верховной Рады.

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Как известно, 7 декабря Новинский заверил, что не собирается уезжать из страны в случае снятия неприкосновенности.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Комитет ВР по вопросам регламента перенес вынесение решения в отношении заключения о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности.

На заседании комитета Луценко просил Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко. Также Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищению Лесенка.

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Теги: #Новинский#неприкосновенность