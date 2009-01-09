ПР требует создать «газовую» спецкомиссию
16:04, 09 января 2009Политика
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Инициативу озвучил Колесников
Партия регионов требует создания в Верховной Раде специальной временной комиссии по расследованию вопросов энергетической безопасности Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил народный депутат Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.
“Партия регионов требует немедленного создания парламентской специальной комиссии по расследованию вопросов энергетической безопасности Украины и торговли газом”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.
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