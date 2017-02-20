Аваков назвал нардепа Артеменко "безответственным маргиналом" за идею передать Крым в аренду РФ

Об этом министр написал в Facebook.

«Депутат Артеменко, предлагающий отдать Крым в аренду России – безответственный маргинал», - заявил он.

При этом Аваков поддержал предложение лидера Радикальной партии Олега Ляшко, требующего от депутата его фракции Андрея Артеменко сложить мандат.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует от Артеменко сложить мандат за предложение передать Крым в аренду РФ. Сегодня в 15.00 состоится заседание фракции, на которое пригласили и Артеменко, и там будет обсуждаться эта ситуация. В частности, на заседании будут обсуждаться и кадровые предложения. "Вплоть до исключения из фракции", - добавил лидер РПЛ.

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Предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко об отмене президентом Дональдом Трампом санкций против России было передано экс-советнику президента США по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну за неделю до того, как он ушел с поста.

Планом предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, по идее Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.