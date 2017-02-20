В 2015 году отказались от российского газа, сможем постепенно отказаться и от угля - Пашинский

Об этом заявил заместитель руководителя фракции “Народный фронт”, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в комментариях журналистам во время согласительного совета, передает пресс-служба партии.

“В своих действиях мы должны исходить прежде всего из интересов государства, а не из интересов пиара, рейтингов или конкуренции тех или иных олигархических групп. Насколько я понимаю позицию министра энергетики и премьер-министра, 9 миллионов тонн антрацита мы мгновенно заместить не можем. Мы, как фракция “Народного фронта”, будем ставить этот вопрос. Мы смогли в 2015 году отказаться от российского газа. Значит, что мы делаем, чтобы отказаться от угля и антрацита с ОРДЛО?”, - резонно спросил Пашинский.

“С моей точки зрения, первое, это должен быть переход с газа на уголь. В какие сроки это можно сделать, какие блоки ТЭЦ можно перевести под это? Рисовать график и, соответственно, уменьшать зависимость от угля”, - добавил заместитель руководителя фракции “Народный фронт”.

Пашинский также выразил мнение, что на сегодняшнем собрании фракция “Народного фронта” подробно обсудит вопросы уменьшения энергозависимости от сателлитов России.

“Я думаю, целый такой блок законопроектов мы должны подать”, - отметил председатель Комитета по вопросам нацбезопасности.

Вспомнил заместитель руководителя фракции “Народный фронт” и недавний указ президента Путина о признание Российской Федерацией паспортов так называемых Л/ДНР.

“Что мы имеем? Это ползучая легитимизация этих территорий. Мы тоже должны отреагировать на это, и я считаю, мы должны принять базовый закон о возвращении оккупированных территорий, и в рамках этого закона предусмотреть те или иные алгоритмы”, - сказал Пашинский.

“Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день мы не видим других возможностей вернуть Крым и Донбасс, кроме как в политико-правовом режиме, при поддержке наших партнеров. И опять же хочу напомнить, что несмотря на крики “измена”, - и США, и ЕС заняли очень четкую позицию. Однако история развивается, мы должны зафиксировать факт оккупации и наши действия по этому вопросу”, - резюмировал Пашинский.