В ПР увидели угрозу социального взрыва

Народный депутат Украины Ярослав СУХОЙ (фракция Партии регионов) предупреждает о возможности социального взрыва из-за газовых проблем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, такое мнение Я.СУХОЙ выразил по поводу газового конфликта между Украиной и Россией.

«Ситуация с газом нынешней зимой создает реальную угрозу возникновения в обществе социального взрыва. Я могу передать мнение работников запорожских промышленных гигантов, которые уже даже не сетуют на нехватку или высокую цену газа. Сколько времени их успокаивали, объясняя, что у государства газа достаточно, контракты подписаны. А сегодня к тому погрому сельского хозяйства, который совершила “помаранчевая” команда, мы будем иметь новый виток сокращения объемов производства, а продукция будет неконкурентоспособной при высокой цене на газ”, - сказал Я.СУХОЙ.

По его мнению, последующее повышение цены на газ приведет к остановке предприятий, резкому уменьшению производства химической и металлургической отраслей, новому сокращению рабочих мест, поступлений в бюджет, выплат пенсий и социальной помощи.

«Все это может повлечь непредсказуемый по своим последствиям социальный взрыв, даже без призывов профсоюзов или Партии регионов», - считает народный депутат.