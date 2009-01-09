Криль придумал, как получить дешевый бензин

«Если государство начнет использовать нефтепровод "Одесса-Броды" в аверсном направлении, мы получим результат, ощутимый для каждого украинца уже в 2009 году», - считает лидер политической партии "Единый центр", народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ.

«В Украине два нефтеперерабатывающих завода могут использовать азербайджанскую нефть, - говорит народный депутат. – Она значительно качественнее российской. Потому, кроме использования нефтепровода в выгодном для государства направлении, мы сможем получить свой, качественный и дешевый бензин».

И.КРИЛЬ надеется, что тенденция 2008 года, когда правительство блокировало такой чрезвычайно выгодный для страны проект, отойдет в прошлое.

По словам депутата, этот проект важен для Украины и как шаг на пути к евроинтеграции. «Украина должна быть интересна для Европы. Прежде всего, в экономическом плане. Аверсное использования «Одесса-Броды» - один из наиболее актуальных украинских проектов для Европы», - отмечает политик.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины обязал правительство сделать все возможное, чтобы до конца 2008 года нефтепровод «Одесса-Броды» работал в аверсном режиме, как было предусмотрено проектом его строительства. Кроме того, СНБО поручил Кабинету министров Украины до 1 сентября проанализировать заключения межведомственной рабочей группы по проекту аверса «Одесса-Броды» и представить свои окончательные предложения относительно его реализации.

22 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мероприятий по переводу с 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

Тогда Ю.ТИМОШЕНКО назвала вариант аверсного использования «Одесса-Броды», предложенный Секретариатом Президента, коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

После этого заявления руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обвинили Кабинет Министров в бездействии в принятии решения об "аверсном" функционировании "Одесса-Броды".