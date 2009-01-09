Путин: Киев с самого начала был нацелен на шантаж
07:04, 09 января 2009Политика
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Еще с 31 декабря
Украина с самого начала газового конфликта с Россией была нацелена на шантаж в вопросе транзита российского газа в Европу, считает премьер-министр РФ Владимир Путин.
"31 декабря "Нафтогаз Украины" направил в "Газпром" уведомление, в котором сообщил о неготовности гарантировать транзит газа из Украины в Европу. О чем это говорит? Это говорит о том, что с самого начала, к сожалению, украинские партнеры нацелились на шантаж, связанный с возможной блокадой поставок российского газа европейским потребителям", - заявил Путин в четверг на встрече с журналистами.
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