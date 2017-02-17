Глава Мюнхенской конференции надеется получить четкие ответы по политике Трампа в вопросе РФ и Украины

Об этом Ишингер заявил в своем выступлении на конференции, передает корреспондент УНИАН.

«Что будет двигателем политики США в этот период, какими будут будущие отношения США и России? За эти последние два дня (мы слышали) новые и сильные месседжи Вашингтона Москве. Например, в отношении Украины и Крыма. Это последние изменения или Вашингтон говорил об этом с союзниками? И захочет ли Вашингтон принять во внимание европейские интересы, когда в будущем будет общаться с Путиным? Есть много вопросов, сомнений и беспокойства», - отметил он.

В связи с этим Ишингер выразил удовлетворение высоким представительством на конференции новой американской администрации, в частности, государственным секретарем по вопросам обороны Джеймсом Мэттисом и вице-президентом Майклом Пенсом.

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«Я надеюсь, что к утру воскресенья мы получим ответы на некоторые вопросы, которые нас беспокоят», - добавил он.

Ишингер также констатировал, что есть много вопросов «относительно самой Европы, относительно угроз, как внешних, так и внутренних».

Мюнхенская конференция продлится до воскресенья, 19 февраля.