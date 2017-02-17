Блокада "Л/ДНР": полиция опровергает подготовку штурма участников акции в Бахмуте

"Сегодня снова "Укрзализныця" обратилась с заявлением о том, что до сих пор заблокирован и захвачен тепловоз. Одна следственно-оперативная группа приезжала, чтобы провести следственные действия", - отметили в отделе коммуникации.

При этом в полиции опровергли заявление Штаба блокады. "Это только их версия, и она не соответствует действительности", - сказали в отделе коммуникации.

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Ранее 17 февраля участники блокады "Л/ДНР" в Бахмуте заявили, что их окружили спецподразделения полиции, якобы есть все признаки подготовки к штурму.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, в противном случае бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий.

25 января 2017 года они заблокировали железнодорожный участок Луганск – Попасная.

2 февраля были заблокированы пути перегона Курдюмовка – Бахмут.