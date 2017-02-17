Посольство США отреагировало на блокаду "Л/ДНР", призвало стороны встретиться

В посольстве заявили, что стороны должны встретиться и принять следующие краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию столкновения.

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"Кроме того, мы призываем правительство Украины ускорить выполнение таких необходимых реформ в энергетическом секторе с целью более полного удовлетворения потребностей украинского народа. Выполнение плана по диверсификации поставок угля для Украины, повышение энергоэффективности и сведение к минимуму роли государства в энергетическом секторе приведет к сокращению возможностей для коррупции и усиления энергетической безопасности", - подчеркнули в посольстве США в Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины.

В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о вводе чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.