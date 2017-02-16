Порошенко о последствиях блокады Донбасса: обвалит гривню и приведет к $2-миллиардным убыткам (видео)
Из-за блокады Донбасса Украина может потерять до $2 млрд, а курс национальной валюты пошатнется.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.
«Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена, и организаторы выведут ее на так сказать проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. людей окажутся на улице. Государство потеряет до 2 млрд долларов валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривни», — отметил президент.
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Порошенко также добавил, что на оккупированных территориях еще десятки тысяч людей останутся без работы. «Подчеркиваю, рынка труда там нет, и значительная часть из них, чтобы заработать, пойдет куда? Правильно — к боевикам. И это движение убедительно вчера продемонстрировало Главное управление разведки. Так что нам лучше, чтобы они в шахтах работали или стреляли в наших солдат?» — сказал он.
Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля 2017 года. По данным компании - оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго», существующий запас антрацита (842 тыс. тонн на 12 февраля) можно использовать в течение 40 дней.
В результате этой блокады под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей и других потребителей, поэтому 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о вводе чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.