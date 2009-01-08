У Ющенко категорически опровергают обвинения России

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ категорически отвергает обвинения России в блокировании транзита российского газа через территорию Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил 7 января в Вене в ходе встреч с советником Федерального канцлера Австрии по внешнеполитическим вопросам Бернхардтом ВРАБЕЦЕМ, генеральным секретарем Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии Йоганнесом КИРЛЕ и заместителем министра экономики Альфредом МАЙЕРОМ.

В частности, Б.СОКОЛОВСКИЙ на основании документов опроверг распространяемую в последнее время российской стороной информацию о несанкционированном отборе российского газа и блокировании его транзита через территорию Украины. Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Украина не имеет технических возможностей для прекращения приема российского газа на свою территорию, поскольку все газоизмерительные станции, через которые осуществляется подача газа в Украину, находятся на территории Российской Федерации и являются ее собственностью.

В свою очередь австрийская сторона проинформировала о значительных сокращениях поступлений российского газа через территорию Украины в Словакию и Чехию.

В ходе встреч также отмечалось, что Австрия с пониманием принимает информацию украинской стороны. Австрия положительно оценивает действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, правительства и НАК «Нафтогаз Украины» относительно решения проблемы, сообщили в пресс-службе главы государства.