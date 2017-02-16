От правительства требуют отчета в парламенте по ситуации в украинской энергетике





Об этом говорится в заявлении партии о введении временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, обнародованном на официальном сайте политсилы 16 февраля.

Представители партии призывают чиновников рассказать о шагах, сделанных для того, чтобы Украина не зависела от угля с оккупированных территорий, и объяснить, от чьей политической воли зависит отказ от него. Кроме того, представители УКРОПа хотят знать, почему на фоне общего роста производства угля в Украине шахты на западе уменьшили добычу, а на востоке – нарастили ее.

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В партии жестко раскритиковали правительство за «неспособность и нежелание гарантировать энергетическую независимость Украины» и попытки Кабмина скрыть собственные провалы в этом направлении введением фактически чрезвычайного положения. «Временные чрезвычайные меры – это не выход из энергетического кризиса. Наоборот – это консервация проблем и углубление коррупции посредством внедрения ручного управления отраслью», – говорится в заявлении УКРОПа.

В документе отмечается, что со времени оккупации Донбасса Кабмин не позаботился о замещении добывающегося там антрацита, который нужен украинским ТЭС, другими видами топлива и диверсификации источников электрической энергии. «Сейчас мы являемся свидетелями того, как действующий Кабинет Министров вместо того, чтобы стать правительством национального спасения, превращается в правительство национальной капитуляции. Расплачиваются за все это простые украинцы, которым вначале повысили тарифы на электроэнергию, а теперь и вовсе отключат ее», – сказано в тексте заявления.

В УКРОПе также обратили внимание на то, что энергетическую отрасль Украины поставили в зависимость от угля с оккупированных территорий в рамках подковерных договоренностей украинских властей с Россией и украинскими олигархами, финансово заинтересованными в том, чтобы Украина покупала уголь с Донбасса по мировым ценам. «Хватит шантажировать украинский народ и предавать национальные интересы», – подытожили в партии.

Напомним, 21 февраля, в 9.00, у здания Верховной Рады Украины начнется митинг в поддержку торговой блокады оккупированных территорий Донбасса. В нем примут участие представители «Украинского объединения патриотов – УКРОП» со всей Украины, ветераны АТО, матери пленных украинских военных. Они будут требовать от Верховной Рады Украины принять закон об оккупированных территориях, который сделает невозможным торговлю с террористами, и создать Временную следственную комиссию для проверки двустороннего товарооборота. УКРОП призывает патриотов присоединиться к акции и обращается к демократическим политическим силам – «Народному фронту», «Батькивщине», «Самопомочи», «Свободе», а также всем ответственным нардепам, болеющим за судьбу Украины, с просьбой поддержать законопроект о статусе оккупированных территорий.