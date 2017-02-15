В Минске российские журналисты попытались сорвать выступление Сайдика

В среду, 15 февраля, в Минске группа лиц с паспортами граждан России и журналистскими удостоверениями, в частности издания "Русская планета", попыталась сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"Указанные лица разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги, препятствующие общению посла с представителями СМИ", - сказано в сообщении.

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В связи с этим правоохранители вывели их с места проведения мероприятия.

"В результате пресс-конференция состоялась, и представители СМИ получили информацию об итогах работы Трехсторонней контактной группы в Минске в полном объеме", - добавили в ведомстве.

Пресс-служба МИД Беларуси расценивает данное действие как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию Минской переговорной площадки.

Отмечается, что белорусская сторона будет и далее предпринимать все меры для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы Трехсторонней контактной группы и немедленно пресекать все попытки помешать ее работе.

Как известно, сегодня в Минске достигнуто соглашение об отводе до 20 февраля всего запрещенного по договоренностям вооружения.