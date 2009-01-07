ОАО "Газпром" прекратил транзит газа через Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь "Нефтегаза Украины" Валентин Землянский.

"Сегодня в 07:44 прекращены поставки газа через единственную работающую газоизмерительную станцию "Суджа". По словам В.Землянского, поставки газа потребителям Украины обеспечиваются за счет подземных хранилищ.

Как сообщал УНИАН, вчера, по информации «Нафтогаза Украины», поставки газа с российской территории были сокращены в 4 раза – до 73,8 млн. кубометров в сутки, а из четырех существующих пунктов входа российского транзитного газа на территорию Украины (ГИС Суджа, ГИС Валуйки, ГИС Писаривка и ГИС Сохранивка) работала только ГИС Суджа.