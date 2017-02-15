В Волынский облсовет пришли люди с автоматами - СМИ (фото)

В Волынский облсовет в среду, 15 февраля, пришли более 10 человек с автоматами и в бронежилетах. Они находятся на 3 и 8 этажах здания. Об этом сообщает агентство "Волынские новости".

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Отмечается, что среди вооруженных лиц есть сотрудники Генпрокуратуры и полиции.

По информации издания, в 12:35 вооруженные лица, которые не комментируют свои действия, вошли в кабинет бывшего временного руководителя КП "Волыньприродресурс" Вениамина Туза. При этом следователь не впустил в кабинет адвоката Игоря Полищука. Адвокат хотел передать ходатайство, но следователь запретил ему это делать.

"Известно, что возбуждено уголовное дело против должностных лиц Госгеонедр. В облсовет люди с автоматами пришли взять оригиналы сессионных решений, касающихся КП "Волыньприродресурс". Хотя, как известно, эти решения не имеют конфиденциального характера и находятся в открытом доступе на сайте облсовета", - говорится в сообщении.