Луценко требует от областных прокуроров проверить подчиненных на наркозависимость

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Луценко сделал сегодня во время совещания с участием руководителей региональных прокуратур и руководителей самостоятельных структурных подразделений ГПУ по итогам работы Генпрокуратуры за прошлый год.

Он отметил, что недавно в Запорожской области был выявлен факт употребления работником прокуратуры наркотиков.

«Произошел вопиющий факт – разоблачение работника местной прокуратуры в Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, при чем, на листьях из уголовного производства, но и склонял других к употреблению, в том числе, работников прокуратуры... Это неслыханный позор для прокуратуры», - сообщил генпрокурор.

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Он подчеркнул необходимость проведения проверки всех работников органов прокуратуры на употребление наркотиков.

«Прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость своих подчиненных. Соответствующие методики существуют. Понимаю, что это не предусмотрено нашим бюджетом, но, тем не менее, пожалуйста, добровольно, добровольно-принудительно все работники прокуратуры пусть сдают кровь, волосы, ногти. Любой метод приемлем. Но нужно, чтобы все прошли на степень наркозависимости... Нужно всех – от местной, региональной, а затем Генеральной прокуратур – проверить на причастность к этой заразе», - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 19 января Луценко заявил о задержании за сбыт и употребление наркотиков сотрудников прокуратуры Запорожской области.

«Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики ГПУ задержали сьытчика и потребителя наркотиков, которые были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических «дорожек», - написал Луценко в Facebook.