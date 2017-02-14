Единственным свидетелем обвинения по делу Сущенко является его кум, с которым они знакомы более 25 лет - адвокат

12:50, 14 февраля 2017
Политика
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Единственным свидетелем обвинения по делу журналиста Романа Сущенко является его кум, с которым они знакомы более 25 лет.

Другими свидетелями будут оперативные сотрудники ФСБ, которые его задерживали / Фото УНИАН

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Марк Фейгин по итогам рассмотрения апелляции в Московском городском суде, который признал законным арест Сущенко до 30 апреля.

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"Доказательством по делу будут различного рода оперативные материалы. Единственный свидетель обвинения - это его близкий знакомый, с которым Сущенко знаком более 25 лет. Мало того, Сущенко крестил его сына в Киеве некоторое время назад", - отметил Фейгин.

По его словам, остальными свидетелями будут оперативные сотрудники ФСБ, которые его задерживали.

Адвокат добавил, что оперативная работа против Сущенко "велась некоторое время", но в деле нет ничего такого, "что можно обсуждать, только записи слежки".

Фейгин добавил, что судья отказала в смягчении меры пресечения для Сущенко на домашний арест, а также отклонила ходатайство о привлечении в качестве защитника консула Украины. "Сущенко мог бы находиться в гостевом доме при Посольстве Украины в РФ, на который не распространяется Венская конвенция (о неприкосновенности). Охраняет вход и выход туда полиция. Сбежать он не сможет, так как у него изъяли паспорт. Наверное, предполагают, что он такой шпион, что у него 10 паспортов, и он обреется налысо или наденет парик. При такой публичности процесса никаких нарушений со стороны подзащитного быть не может", - подчеркнул Фейгин.

При этом он отметил, что суд отказал в переводе под домашний арест, мотивируя это тем, что Сущенко может уничтожить доказательства. "Как он может уничтожить доказательства, я не представляю: они все содержатся в ФСБ. Никаких иных доказательств по делу нет, только те, которые создали сотрудники спецслужб", - сказал Фейгин.

По его словам, с декабря прошлого года не проводятся никакие процессуальные действия, и Сущенко почти три месяца сидит просто так.

Он подчеркнул, что Сущенко никогда не привлекался к уголовной ответственности и последние шесть лет работал корреспондентом в Париже.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

Сегодня Московский городской суд признал законным продление ареста Сущенко до 30 апреля.

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Теги: #суд#Сущенко