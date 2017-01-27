Фейгин обжаловал решение российского суда о продлении ареста Сущенко

Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте такжеФейгин рассказал о положительных сдвигах в освобождении Сущенко

"Сегодня я подал жалобу на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Сущенко до 30 апреля 2017", - заявил Фейгин.

И кстати, сегодня я пос траур на решение Лефортовского районного суда на продление срока содержания под стражей Сущенко до 30 апреля 2017 — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 января 2017 г.

Как сообщал УНИАН, Лефортовский районный суд Москвы 25 января продлил срок содержания Сущенко под стражей до 30 апреля.

ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

Лефортовский суд Москвы тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.