Фейгин обжаловал решение российского суда о продлении ареста Сущенко

17:09, 27 января 2017
Политика
382 0

Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сегодня подал жалобу на решение Лефортовского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей его подзащитного до 30 апреля.

Марк Фейгин подал жалобу на продление врешту Сущенко / УНИАН

Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте такжеФейгин рассказал о положительных сдвигах в освобождении Сущенко

"Сегодня я подал жалобу на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Сущенко до 30 апреля 2017", - заявил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, Лефортовский районный суд Москвы 25 января продлил срок содержания Сущенко под стражей до 30 апреля.

ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

Лефортовский суд Москвы тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Абсурдное "задержание" украинского журналиста в Москве
Теги: #арест#Фейгин#Сущенко