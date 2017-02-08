"Обращаюсь к Вам, как к отцу": Сущенко просит Порошенко посодействовать его освобождению

Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Сущенко написал очень трогательное письмо президенту.

«Сегодня он один из тех, кто воплощает украинскую несокрушимость перед врагом», - убежден Цеголко.

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Пресс-секретарь президента процитировал слова из письма политзаключенного: «Обращаюсь к Вам как к отцу. Кому, как не отцу, знать счастье, наблюдая, как растет его сын? Господин Президент, позвольте мне увидеть, как растет мой сын Максим. Вместе с тем понимаю, что пока дела, как мое, не решаются в спешке. Нужно время. Терпеливо ждать».

«Я понимаю, что мой арест преследует вполне конкретные политические цели, которые Вы, как лидер украинской нации, и я, ее обычный гражданин и журналист, хорошо понимаем. Мои профессиональный и гражданский долг, мораль и корпоративная этика не позволяли пойти на сотрудничество с системой и принять ее предложения. С другой стороны, прекрасно понимаю, что надеяться на благотворительность и милосердие моих, мягко говоря, процессуальных оппонентов было бы наивной иллюзией», - добавил Сущенко.

Также Цеголко отметил, что в день рождения Сущенко президент встретился с его женой Анжелой и детьми Юлией и Максимом.

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«С днем рождения, Роман! Спасибо за твою журналистскую работу и твою стойкость. Украина сделает все, чтобы освободить тебя», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала собственного корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

По решению Лефортовского суда Москвы, Сущенко должен оставаться под стражей до 30 апреля.

Сегодня, 8 февраля, у Сущенко день рождения.