Геращенко предложила принимать решения в Раде большинством присутствующих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

Геращенко подчеркнула, что необходимо повысить дисциплину депутатов в парламенте и обеспечить их присутствие на пленарных заседаниях, а также реформировать работы парламента. Она напомнила, что каждый депутат "должен приходить на работу".

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"У нас есть две сессионные недели в месяц. Он (депутат - ред.) должен работать, должен голосовать. Если ему что-то не нравится - "против" пусть голосует... Но избиратель должен видеть своего депутата на рабочем месте и его отношение к тому или иному закону", - сказала она.

Первый вице-спикер высказала мнение, что "должен быть до ума доведен законопроект, который сейчас несколько зарегистрирован в Верховной Раде, о реформировании работы парламента".

"И возможно, стоит выйти на тот европейский принцип - голосование большинством присутствующих. Тогда все будут ходить, как зайчики, если будут осознавать, что не 226, а большинство собравшихся принимает то или иное решение, как во многих парламентах мира. Мне кажется, это бы усилило тогда депутатскую дисциплину", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля во время открытия шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва председатель ВР Андрей Парубий отмечал, что отсутствие депутата на рабочем месте во время войны является недопустимым и пообещал принимать все меры для повышения дисциплины парламентариев.