Гройсман обещает усилить ответственность депутатов за прогулы заседаний Рады

Как сообщили в пресс-службе ВР, по итогам пленарной недели Гройсман отметил, что ему непонятно, зачем депутат избирается в парламент, если он не имеет желания работать.

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"Как не стыдно смотреть людям в глаза, когда ты не ходишь вообще на работу? Я не собираюсь с этим мириться. Считаю, что надо повышать роль руководителей фракций, - они должны нести ответственность за тех, кто позволяет себе пренебрегать элементарными вещами", - заявил председатель Верховной Рады.

"Должен быть полноценный рабочий день, полноценное участие в заседании Верховной Рады, полноценное участие в законодательном процессе, работе комитетов", - добавил Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ВР на сегодняшнем заседании не смогла принять ни одного решения из-за отсутствия в сессионном зале значительного количества народных депутатов. В частности, "сигнальные" голосование для определения количества депутатов в зале показывали, что их меньше 200, а для результативного голосования необходимо минимум 226.

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Под конец заседания, которое было продлено на 35 минут, в сессионном зале было около 10 депутатов.

Следующее заседание парламента должно состояться 3 ноября.