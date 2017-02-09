Выборы на оккупированной территории в присутствии иностранных войск совершенно невозможны - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом сегодня в Киеве.

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«Проведение выборов на оккупированной территории в присутствии оккупационных иностранных войск является абсолютно невозможным», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в интервью изданию РБК-Украина посол Германии в Украине подтвердил наличие немецко-французского варианта «дорожной карты» реализации Минских соглашений. Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дают основание считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине.

В частности дипломат предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, по которым эти выборы будут проводиться.

Позже Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии.

7 февраля Райхеля пригласили в МИД Украины, где ему было указано на недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск.

В МИД Германии впоследствии заявили, что проведение местных выборов на Донбассе возможно только в соответствии с положениями Минских договоренностей и только после того, как обе стороны согласуют соответствующие условия этих выборов.