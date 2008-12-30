Когда распадется коалиция (опрос)

Подавляющее большинство экспертов прогнозируют, что нынешняя парламентская коалиция распадется в первой половине 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня в Киеве результаты экспертного опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы».

В частности, так считают 16 опрошенных украинских экспертов.

При этом 5 экспертов прогнозируют, что коалиция распадется во второй половине 2009 года, трое - что коалиция распадется после президентских выборов, один эксперт отметил, что коалиция будет стабильной и продержится до конца полномочий действующей Верховной Рады.

Трое экспертов не смогли ответить на вопрос, будет ли нынешний состав большинства стабильным.

Опрос проводился 23-28 декабря, всего были опрошены 32 эксперта.