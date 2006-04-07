КИУ: Место в Киевсовете стоит полмиллиона долларов

11:50, 07 апреля 2006
Политика
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На выборы партии истратили полмиллиарда долларов

Полмиллиона долларов стоило место в Киевраде, - отмечает Комитет избирателей Украины.   С ссылкой на "Украинские новости" об этом сообщает радио "Свобода".

Председатель КИУ Игорь Попов отметил:

“Мы видим профессиональный уровень депутатов, мы видим, как они влияют на процессы, в том числе по имуществу, по земле, по бюджету. Мы видим, что очень большие депутатские фонды, даже официальные, которые они сейчас использовали в работе с избирателями. Поэтому место депутата Киевского городского совета – очень серьезное место. Те партии, к которым обращались знакомые нам бизнесмены, говорили, что для человека, который не имеет никакого отношения к этой партии, нужно подготовить полмиллиона долларов, чтобы начать переговоры о проходном месте в проходном списке”.

Нынешняя избирательная кампания была самой дорогой. Политические силы потратили больше полмиллиарда долларов.

Больше всего средств, по словам социологов, потратила на избирательную кампанию Партия регионов.

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