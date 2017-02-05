Начался телефонный разговор между Порошенко и Трампом

Около 23:45 субботы, 4 февраля, по киевскому времени начались телефонные переговоры между президентами Украины Петром Порошенко и США Дональдом Трампом. В Соединенных Штатах на часах 16:45.

Об этом сообщает ТСН.

Трамп будет говорить не традиционно с президентского Овального кабинета в Белом доме в Вашингтоне, а из своего имения Мар-а-Лаго во Флориде.

"Начался разговор с президентом Трампом", - написал в Twitter пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

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Начался разговор с Президентом Трампом. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 4, 2017

О теме разговора ничего неизвестно. Вероятно, главы государств обсудят сотрудничество стран, помощь США в завершении войны на Донбассе, возвращение аннексированного Россией Крыма в состав Украины и санкции против России за ее военную агрессию против Украины.

Встретятся президенты с глазу на глаз, возможно, уже через две недели. Именно тогда Порошенко планирует посетить США. Президент Украины также планирует выступить на заседании Совета безопасности ООН, где в течение февраля председательствует Украина.