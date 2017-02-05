Начался телефонный разговор между Порошенко и Трампом
Темы разговора президентов неизвестны.
Около 23:45 субботы, 4 февраля, по киевскому времени начались телефонные переговоры между президентами Украины Петром Порошенко и США Дональдом Трампом. В Соединенных Штатах на часах 16:45.
Об этом сообщает ТСН.
Трамп будет говорить не традиционно с президентского Овального кабинета в Белом доме в Вашингтоне, а из своего имения Мар-а-Лаго во Флориде.
"Начался разговор с президентом Трампом", - написал в Twitter пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
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Начался разговор с Президентом Трампом.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 4, 2017
О теме разговора ничего неизвестно. Вероятно, главы государств обсудят сотрудничество стран, помощь США в завершении войны на Донбассе, возвращение аннексированного Россией Крыма в состав Украины и санкции против России за ее военную агрессию против Украины.
Встретятся президенты с глазу на глаз, возможно, уже через две недели. Именно тогда Порошенко планирует посетить США. Президент Украины также планирует выступить на заседании Совета безопасности ООН, где в течение февраля председательствует Украина.