АП: Дата встречи Порошенко с Трампом прорабатывается
14:18, 03 февраля 2017Политика
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Дата визита президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом прорабатывается.
Дата встречи Порошенко с Трампом неизвестна / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сегодня на брифинге.
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«Еще раз подтверждаю, что мы сейчас планируем и прорабатываем с новой американской администрацией конкретные даты и сроки визита президента в Вашингтон. Как только будут известны согласованные сроки, а они сейчас обсуждаются, мы, конечно, проинформируем средства массовой информации», - сказал Елисеев.
Напомни, ранее Порошенко заявил, что Трамп в разговоре с ним поднял вопрос Донбасса и Крыма.
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