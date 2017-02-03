АП: Дата встречи Порошенко с Трампом прорабатывается

14:18, 03 февраля 2017
Политика
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Дата визита президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом прорабатывается.

фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сегодня на брифинге.

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«Еще раз подтверждаю, что мы сейчас планируем и прорабатываем с новой американской администрацией конкретные даты и сроки визита президента в Вашингтон. Как только будут известны согласованные сроки, а они сейчас обсуждаются, мы, конечно, проинформируем средства массовой информации», - сказал Елисеев.

Напомни, ранее Порошенко заявил, что Трамп в разговоре с ним поднял вопрос Донбасса и Крыма.
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Теги: #Порошенко#Елисеев