АП: Дата встречи Порошенко с Трампом прорабатывается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сегодня на брифинге.

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«Еще раз подтверждаю, что мы сейчас планируем и прорабатываем с новой американской администрацией конкретные даты и сроки визита президента в Вашингтон. Как только будут известны согласованные сроки, а они сейчас обсуждаются, мы, конечно, проинформируем средства массовой информации», - сказал Елисеев.