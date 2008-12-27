Кравчук призвал Ющенко прекратить публичные споры с Тимошенко

Первый Президент независимой Украины Леонид КРАВЧУК призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить публичные споры с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил вечером 26 декабря в выпуске программы «Свобода» на телеканале «Интер».

„Я призываю вас, вы - Президент, у вас конституционно высшая должность, высшие полномочия. Скажите – хватит (обид)! Народ важнее. Все окружение пусть идет к чертовой матери. Их завтра забудут. Президента будут помнить в истории, и ответственность лежит на Президенте”, - сказал Л.КРАВЧУК.

Он призвал прекратить споры. «Никогда не будет ответа, когда после разговора выходим и обижаем”, - сказал Л.КРАВЧУК, отметив при этом, что такие отношения между первыми лицами страны “это не демократия, это – стриптиз».

При этом Л.КРАВЧУК напомнил, что во времена его президентства “у нас в кабинетах (от споров – УНИАН) дрожали окна, но мы никогда не выносили это на люди”.

Обращаясь к главе государства, Л.КРАВЧУК призывал его: “Вас могут обвинять в чем угодно, но за вас должна отвечать Генпрокуратура”, в другом случае, по его мнению, действия Президента не соответствуют уровню власти, “это уже ниже плинтуса”. “Пусть прокуратура вас защищает”, - отметил экс-президент.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО посетовал, что у него не такие полномочия, как были когда-то у Л.КРАВЧУКА в должности Президента Украины, однако дал понять, что в дальнейшем не будет продолжать публичные обвинения в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

„Можно сказать вам, как Президент – Президенту. Когда Президента обвиняют в том, что путем валютных операций он 4,5 миллиарда куда-то взял... Помните, как вас в аналогичной ситуации обвинили и уголовное дело начали по облигациям”, - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к Л.КРАВЧУКУ, напоминая ему, что в свое время его обвиняли в перевозе миллионов долларов через границу в чемодане. По словам В.ЮЩЕНКО, тогда Л.КРАВЧУК говорил, что „тот, кто на меня бросается, не может представить, что это такое 100 миллионов, и в каком чемодане их можно перевезти”.

„Леонид Макарович, меня в пятницу обвинили в том, что я 4,5 миллиарда долларов как Президент путем махинаций НБУ получил. Так я хочу сказать, те люди, которые крали газ, по которым заведены уголовные дела больше чем на 8 млрд. долгов перед бюджетом. И Николай Янович (АЗАРОВ), я думаю, здесь наибольший специалист по этим сделкам”, – отметил Президент. Он подчеркнул, что никогда не брал ни единой копейки государственных средств.

В.ЮЩЕНКО согласился с тем, что необходимо прекратить обвинения, но заметил, что нельзя молчать, когда раздаются неправдивые обвинения. „Я самодостаточный человек. Я знаю, что я к этим вещам не просто не имел никакого отношения, таких вещей в природе не было. Но над этим точки нужно ставить также”, - сказал Президент.