Новый посол США в ООН призвала РФ вернуть контроль над Крымом Украине

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН, во время которого рассматривалась ситуация вокруг Авдеевки.

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"Восточная Украина, несомненно, является не единственной частью страны, которая испытывает страдания из-за российских агрессивных действий. Соединенные Штаты продолжают осуждать и призывают к немедленному прекращению российской оккупации Крыма", - отметила Хейли.

"Крым является частью Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - отметила Хейли.

Как сообщал УНИАН, посол Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли осудила российскую агрессию в Украине.