Новый посол США в ООН призвала РФ вернуть контроль над Крымом Украине
Посол Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли призвала Российскую Федерацию вернуть контроль над Крымом Украине.
Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН, во время которого рассматривалась ситуация вокруг Авдеевки.
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"Восточная Украина, несомненно, является не единственной частью страны, которая испытывает страдания из-за российских агрессивных действий. Соединенные Штаты продолжают осуждать и призывают к немедленному прекращению российской оккупации Крыма", - отметила Хейли.
"Крым является частью Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - отметила Хейли.
Как сообщал УНИАН, посол Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли осудила российскую агрессию в Украине.