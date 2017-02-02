США напомнили странам-членам ОБСЕ о репрессиях в Крыму и призвали осудить российскую оккупацию

Об этом говорится в заявлении временного поверенного США при ОБСЕ Кейт Бернс, которое она озвучила сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Соединенные Штаты остаются глубоко обеспокоенными последним усилением политически мотивированных задержаний и арестов в оккупированном Россией Крыму, которым подвергаются адвокаты-правозащитники и активисты", - отметила Бернс.

Она напомнила, что 25 января российские правоохранительные органы принудительно удерживали адвоката Николая Полозова в Симферополе, чтобы помешать ему представлять интересы заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, против которого выдвинуты сфабрикованные обвинения в сепаратизме. Бернс добавила, что оккупационные власти запретили деятельность Меджлиса.

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По ее словам, так же крымскотатарский адвокат Эмиль Курбединов и активист Сейран Салиев были арестованы 26 января за свою деятельность по защите других крымских татар, которых преследуют оккупационные власти.

"Это угнетение, поддерживаемое присутствием российских Вооруженных сил, направлено против тех, кто осмеливается в полный голос высказываться против российской оккупации", - отметила Бернс.

Также дипломат отметила, что Крым остается неотъемлемой частью Украины в пределах ее международно-признанных границ. "Мы призываем все страны-участницы ОБСЕ осудить российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма. Санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернет полный контроль над полуостровом Украине", - заявила Бернс.

В этой связи она сказала, что санкции США против России за ее агрессивные действия на востоке Украины будут сохраняться, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.