Порошенко обсудил с президентом Болгарии перспективы евроинтеграции Украины

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Порошенко поздравил Радева со вступлением на высший государственный пост.

Также президент Украины информировал своего коллегу об эскалации ситуации на Донбассе, вызванной постоянными обстрелами Авдеевки со стороны российских боевиков. «Румен Радев выразил поддержку Украине и согласился с важностью немедленного прекращения огня для восстановления инфраструктуры в Авдеевке», - говорится в сообщении.

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Порошенко отметил последовательную поддержку, которую Болгария предоставляет Украине в вопросе защиты территориальной целостности и противодействия российской агрессии. Он выразил надежду, что новый президент Болгарии продолжит эту политику, в частности в контексте сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления суверенитета Украины в ее международно признанных границах.

«Была достигнута договоренность о дальнейшей координации действий двух стран с целью активизации процесса европейской интеграции Украины и усиление сотрудничества с НАТО», - информировали в пресс-службе.

Лидеры двух стран также обсудили отдельные актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и укрепление сотрудничества в области энергетической безопасности.

«Были рассмотрены возможности проведения следующего заседания Совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны также затронули вопросы дальнейшей реализации проекта реконструкции автодороги Одесса – Болград – Рени до Болгарии», - сказано в сообщении.

Порошенко пригласил Радева осуществить официальный визит в Украину в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.