В Авдеевке установилась относительная тишина – Жебривский

В Авдеевке установился относительный режим тишины. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.

По его словам, несмотря на относительную тишину в городе, продолжают обстрелы на окраинах Авдеевки.

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«Сейчас в #Авдеевка относительная тишина. Бахкают по окрестностям и по позициям наших военных. К сожалению, бригада наших электромонтажников не смогла и сегодня выйти на место порыва ЛЭП потому что российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня», - написал Жебривский, добавив, что «монтажники уже и не смогут попасть туда».

Ранее Жебривский заявлял, что надеется на установление режима тишины для починки ЛЭП в Авдеевке завтра. Для этого даже проводились переговоры.

«Мы сейчас ведем переговоры, чтобы завтра было. Звонил президент, я ему доложил о ситуации, он снова включает все средства, чтобы завтра тишина была", - рассказал глава ВЦА.

29 января 2017 года российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.