В ПР говорят, что голосование за бюджет-2009 сфальсифицировано

Фракция Партии регионов заявляет о фальсификации результатов голосование за проект Государственного бюджета на 2009 год, поскольку два депутата от этой фракции не голосовали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время вечернего пленарного заседания заявил первый заместитель лидера фракции Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, согласно результатам голосования, четверо народных депутаты от фракции Партии регионов проголосовали за принятие бюджета.

В то же время, отметил А.ЕФРЕМОВ, двое депутатов – Василий ГОРБАЛЬ и Сергей ГОЛОВАТЫЙ, карточки которых сработали, - вообще отсутствовали в сессионном зале. А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что нужно разобраться с этой ситуацией.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что он дал поручение относительно данного инцидента.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР не хватило голосов для принятия Государственного бюджета на 2009 год. «За» проголосовали 223 народных депутата (при необходимых 226) из 435, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины, из фракции Партии регионов, как было показано на табло, проголосовали 4 народных депутата, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” - 44 и почти в полном составе поддержали бюджет фракции БЮТ и Блока Литвина.