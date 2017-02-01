Столтенберг призвал Россию повлиять на боевиков, чтобы положить конец насилию вокруг Авдеевки
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свое "значительное влияние" на боевиков на востоке Украины и прекратить боевые действия вблизи Авдеевки.
Об этом сообщает сайт Альянса.
Столтенберг выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском нарушений режима прекращения огня вокруг Авдеевки.
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Призывая к "немедленному возвращению к режиму прекращения огня", генсек НАТО подчеркнул, что наблюдателям ОБСЕ должен быть гарантирован свободный и безопасный доступ в регионы.
"Он также призвал Россию использовать свое значительное влияние на сепаратистов, чтобы положить конец насилию", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.
В городе повреждено много жилых домов, проблемы с электричеством, водой и отоплением. Сегодня в полдень Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня в районе Авдеевки. Однако боевики сегодня обстреляли пиротехнические отряды и отряды энергетиков, которые приехали во фронтовую Авдеевку.