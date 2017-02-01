Депутаты ЕП призвали Могерини применить решительное давление на РФ для прекращения огня на Донбассе

Письмо, которое было передано собственному корреспонденту УНИАН, подписали 17 депутатов. Среди подписантов такие известные политики, как председатель неформальной группы «Друзья европейской Украины» Пятрас Ауштрявичюс, лидер «зеленых» Ребекка Хармс, депутаты, известные как друзья Украины: Анна Фотыга, Михал Бони, Павел Свобода, Анна Мария Корацца Бильдт, Марк Демесмакер, Дариуш Росати и другие.

«От имени ЕС нужно решительное политическое давление, чтобы немедленно прекратить военные действия России. Мы призываем Вас вмешаться без промедления для того, чтобы режим прекращения огня соблюдался, а Россия полностью уважала Минские договоренности», - говорится в письме.

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Подписанты отметили, что пишут это письмо потому, что глубоко обеспокоены ухудшением ситуации на востоке Украины. Они отметили, что за последние три дня российские военные силы осуществили через линию соприкосновения массированные атаки, в результате которых восемь украинских солдат были убиты, а 26 - получили ранения. Депутаты также обратили внимание Могерини на то, что из-за обстрелов в жилых районах городов Авдеевка и Ясиноватая более 400 тыс. мирных жителей остались без воды, света и отопления. «Если это будет продолжаться, гуманитарная катастрофа в эту суровую зиму будет неизбежной», - предупредили политики.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

В городе повреждено много жилых домов, проблемы с электричеством, водой и отоплением.

Сегодня в полдень Жебривский заявил, что российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантии прекращения огня в районе Авдеевки. Однако боевики сегодня обстреляли пиротехнические отряды и отряды энергетиков, которые приехали во фронтовую Авдеевку.