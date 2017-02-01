"Только что начала работать артиллерия, три часа было тихо": волонтер о ситуации в Авдеевке

Об этом УНИАН рассказал основатель проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега, который находится на передовой.

"До 17:00 был объявлен режим прекращения огня, для восстановления электричества в Авдеевке и запуска тепла. Но только что начала работать артиллерия – ее хорошо слышно. До этого часа три было тихо", - рассказал он.

По его словам, от ночных обстрелов очень сильно пострадала Старая Авдеевка: "Крепко пострадал частный сектор. Хотя наших военных там нет, но туда прилетало много".

Однако жители города выезжать не хотят (всего город покинуло около 300 человек). "Гуманитарной катастрофы нет, люди не убегают, - говорит Дейнега, - есть пункты обогрева, работают полевые кухни, где можно поесть горячего, есть вода".

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Волонтер отметил, что в многоквартирных домах в батареях, к сожалению, удается поддерживать только минимальный уровень тепла, но в частном секторе люди топят, поэтому там ситуация с теплом получше. "Каких-то больших потребностей у людей и у военных, на сегодняшний день нет. Кто-то подкинул в город медицину, но, если будет холодно и не будет электричества, как вчера, могут потребоваться примусы для приготовления еды и генераторы. Кроме того, военным нужны химические грелки для рук и ног", - сказал он.

Волонтеры "Вернись живым" принимают помощь в Киеве, по адресу ул. Льва Толстого, 8а.

Ранее первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что режим прекращения огня в районе Авдеевки до сих пор хрупкий.