Тимошенко считает, что Ющенко специально доводит страну до дефолта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО срочного увольнения главы Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА из-за продолжения Национальным банком Украины политики девальвации гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

“Глава Национального банка СТЕЛЬМАХ продолжает уничтожать гривню такими нелогичными интервенциями на валютный рынок. Именно поэтому я сейчас требую от Президента страны срочного увольнения главы Национального банка СТЕЛЬМАХА, срочного увольнения”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр убеждена, что в случае, если В.ЮЩЕНКО не отреагирует на ее требование, то вся персональная ответственность за курсовую политику ложится на Президента Украины. “Это персональная ответственность Президента, и он должен отчитаться за это перед обществом”, - подчеркнула премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что замена председателя НБУ приведет к стабилизации курса гривни на уровне 6-6,5 грн. Глава правительства призвала всех участников валютного рынка не принимать участия “в паниках и истериках, которые они (Президент Украины и глава Нацбанка – УНИАН) навязывают”.

Глава правительства по-прежнему считает, что существующая игра на курсе гривни-доллара была направлена на доведение страны до объявления дефолта, введение прямого президентского правления и, таким образом, продление властных полномочий В.ЮЩЕНКО в должности Президента.

“После того, что сейчас происходит в Верховной Раде по работе временной следственной комиссии, в Национальном банке Президент и его команда продолжают все это делать и дальше. Это высшая степень цинизма по отношению к Украине. Больше, чем Президент и его команда, его управляемый Национальный банк, национальные интересы Украины, Украину и ее будущее никто так не уничтожал”, - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.