Омельченко не сдается

Доверенные лица кандидата на должность Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО обжаловали в Печерском суде столицы закрытие Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела, возбужденного прокуратурой Киева по факту препятствования осуществления избирательного права на выборах мэра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам Киевский городской председатель А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Дело находится в Печерском суде для рассмотрения правомерности действий Генеральной прокуратуры относительно приостановки рассмотрения следствия уголовного дела», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Кроме того, он считает неправомерным то, что Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов киевского мэра еще до того, как уголовное дело, которое возбудила прокуратура города, было закрыто Генеральной прокуратурой. «Были допущены нарушения, потому что ТИК не могла обнародовать результаты выборов в то время, когда было возбуждено уголовное дело городской прокуратурой», - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он напомнил, что протокол о результатах выборов КГТИК подписала 4 апреля в 4.30 утра, а Генпрокуратура закрыла уголовное дело позже. «Поэтому будем ожидать правосудия», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, прокуратура города Киева возбудила уголовное дело о подкупе избирателей кандидатом в мэры столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

На прошлой неделе КГТИК приняла решение направить в прокуратуру материалы жалобы от кандидата на должность Киевского городского председателя А.ОМЕЛЬЧЕНКО о признании недействительными результатов голосования из-за фактов нарушения избирательного законодательства Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, в частности, подкупа им избирателей при помощи продуктовых наборов и специальных карточек, которые якобы гарантируют избирателям выполнение всех их требований в будущем.

4 апреля Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело, возбужденное прокуратурой г. Киева, по факту препятствования осуществлению избирательного права (ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины) во время голосования на выборах в Киеве в связи с отсутствием состава преступления.

4 апреля доверенное лицо А.ОМЕЛЬЧЕНКО Михаил ПОЖИВАНОВ заявил, что обжалует в Верховном Суде решения Генпрокуратуры Украины о закрытии уголовного дела, возбужденного по поводу подкупа избирателей кандидатом на должность мэра столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. Также, по словам М.ПОЖИВАНОВА, он подал жалобу в Шевченковский районный суд Киева о подкупе избирателей кандидатом Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ.