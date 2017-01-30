Украина занимает восьмое место по количеству обращений граждан в ЕСПЧ

16:59, 30 января 2017
Политика
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Украина занимает восьмое место среди стран - членов Совета Европы по количеству обращений граждан в Европейский суд по правам человека на 10 тыс. населения.

У минулому році ЄСПЛ ухвалив 73 рішення за зверненнями громадян проти держави Україна / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

По его словам, в прошлом году ЕСПЧ принял 73 решения по обращениям граждан против государства Украина, из которых 27 – по поводу нарушения права на свободу и личную неприкосновенность, то есть неправомерное, по мнению заявителей, избрание отечественными судами мер пресечения.

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Среди указанного количества вынесенных Европейским судом решений есть непринятие государственными структурами Украины мер эффективного расследования, права на справедливый суд и разумные сроки продолжительности судебного процесса, отметил Романюк.

В целом, по данным председателя ВСУ, за прошлый год количество обращений граждан Украины в ЕСПЧ по сравнению с 2015 года выросло примерно на 30%.

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Теги: #Украина#ЕСПЧ