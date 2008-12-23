Кириленко: на горбу этой худощавой женщины тянется такой кризис...

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО призывает парламент до 31 декабря принять бюджет на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, И.КИРИЛЕНКО отметил, что внесенный правительством проект бюджета является бюджетом «социальной защиты».

Он добавил, что его удивляют выступления представителей фракции Партии регионов по поводу экономического кризиса в Украине.

По его словам, «в кулуарах, на уровне лидеров фракций, на уровне бывших чиновников, ходят, обнимают нас, в жилетку плачут и молятся Богу, что не им выпала чаша сия». И.КИРИЛЕНКО отметил, что в то же время они выходят на трибуну «и кощунствуют, заявляя, что мирового кризиса нет, а это внутренний кризис в Украине».

«На этом горбу этой худощавой женщины (в то время премьер Юлия ТИМОШЕНКО находилась в сессионном зале – УНИАН) тянется такой кризис, и вам выстлана зеленая дорога на 2010 год», - отметил И.КИРИЛЕНКО, обращаясь к фракции Партии регионов.

Он призвал фракцию Партии регионов не обвинять правительство за несвоевременно внесенный проект бюджета, и отметил, что он был внесен 15 сентября.

По его словам, потом пришлось разрабатывать новый проект бюджета, поскольку «НБУ «играет с курсовой разницей», и поэтому «какой бюджет можно посчитать».