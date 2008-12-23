Тимошенко назвала пять приоритетов Кабмина

Кабинет министров Украины для стабилизации экономической ситуации на краткосрочную перспективу определил пять приоритетных задач.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, выступая сегодня в Верховной Раде.

В частности, это создание условий для преодоления кризиса и посткризисного развития; снятие инфраструктурных ограничений развития; повышение технологического уровня промышленности. Кроме того, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, правительство намерено создать современный агропромышленный комплекс и продолжить интеграцию в мировое пространство.

«На современном этапе вызовы для экономики Украины делятся на две части – преодолеть кризис, а затем достичь стабильного развития», - сказала премьер-министр.