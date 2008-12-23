Нардепам начали раздавать проект бюджета-2009

Народным депутатам Украины перед началом вечернего пленарного заседания раздают проект государственного бюджета на 2009 год, подготовленный правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, каждый депутат получает свой экземпляр соответствующего законопроекта на столах регистрации.

Ожидается, что во время вечернего пленарного заседания состоится представление проекта госбюджета в ВР.

Как сообщал УНИАН, правительственный проект бюджета-2009 был зарегистрирован в ВР сегодня, 23 декабря.