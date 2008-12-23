Ющенко напомнил Тимошенко про два цвета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство разработать бюджет на основе реалистичных макроэкономических показателей. Об этом глава государства заявил во время совещания с представителями местных властей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по оценке В.ЮЩЕНКО, проект бюджета в следующем году, внесенный наконец правительством, не является реалистичным. «Предлагаемый бюджет 2009 года – это трагедия. Это наиболее безответственный документ, который может быть разработан правительством. Это политическая авантюра, с которой не может жить страна. И это прямая ответственность правительства. Никто не может заменить его виденье и его ответственность», – сказал Виктор Ющенко.

Он призвал радикально изменить бюджетную политику, в первую очередь, правительство должно честно рассчитать ее на основе реалистичных макроэкономических показателей.

«Не выполнить оптимистичный бюджет – это значит не получить реальный ресурс бюджета. Перевыполнить пессимистический бюджет – это значит получить дополнительный ресурс. Это два разных подхода. Политик будет планировать все в розовых цветах, но это будет приносить каждый месяц дефицит финансирования. Профессионал будет планировать бюджет реалистичный», – сказал Президент.

В сегодняшней ситуации, убежден Президент, экономические и социальные вызовы можно преодолевать четкой честной профессиональной правительственной политикой.

«Для парламента не политическое противостояние должно сегодня быть основным курсом. Не то, какую часть парламента подкупом и ложью сбить в коалицию и противопоставить второй части. Сегодня парламенту нужно консолидирующее большинство», – сказал В.ЮЩЕНКО о роли парламента в преодолении сложной экономической ситуации.

Он отметил, что объединительным фактором должен стать здравый смысл. «Если мы говорим о цветах, нас должен объединять украинский двуколор. Это главная политика», – сказал Президент.