ПАСЕ осудила Россию за террористическую деятельность в Украине - Логвинский

Об этом говорится в декларации ПАСЕ №14257, сообщил на своей странице в Facebook автор документа, вице-президент ПАСЕ от Украины Георгий Логвинский.

"Депутаты всех политических групп ПАСЕ, кроме объединенных левых, осудили действия российских спецслужб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко. Важно отметить, что депутаты от Грузии подтвердили аналогичные ситуации на их территории, когда спецслужбы России использовали представителей криминалитета и бывших заключенных с оккупированных территорий с целью организации терактов и устранения политически неугодных лиц", - написал Логвинский.

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Как сообщал УНИАН, 21 января стало известно о задержании двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины Антона Геращенко. По данным СБУ, злоумышленники намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он взорвался на месте или во время движения. В соответствии с перехваченными разговорами, после совершения преступления они планировали сбежать в Россию.

Шевченковский районный суд Киева 21 января арестовал злоумышленников на два месяца без права внесения залога.

Геращенко заявил, что попытка покушения на него является деятельностью диверсионно-террористического центра РФ для вербовки ранее судимых граждан Украины с целью осуществления ими провокаций, диверсий и убийств на территории нашей страны.

Напомним, Логвинский был избран вице-президентом ПАСЕ по квоте Украины 23 января сроком на год. Также Логвинский избран председателем подкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по проблемам преступности и борьбы с терроризмом.